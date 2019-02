Passa a disposició judicial la jove de 18 anys que va apunyalar mortalment la seva parella

Publicado 1/2/2019 10:32:34 CET

EIVISSA, 1 Febr. (EUROPA PRESS) -

La jove de 18 anys detinguda per apunyalar mortalment la seva parella a Eivissa, un home de 31 anys, ha passat aquest divendres sobre les 09.00 hores a disposició judicial.

La presumpta autora de la mort del jove va punxar les rodes del vehicle del mort, la qual cosa va provocar una discussió entre tots dos. El succés va tenir lloc dimarts passat en uns apartaments d'Es Codolar, a Sant Josep (Eivissa).

Després de presumptament apunyalar l'home, la jove va fugir del lloc i es va amagar per la zona sent detinguda poc després quan, en col·laboració amb la Policia Local, la Guàrdia Civil la va localitzar oculta entre uns arbres a la platja.

Des de l'Hospital de Can Misses van informar que l'home va ingressar en estat crític a les 13.25 hores, però els efectius sanitaris no van poder fer res per salvar la seva vida.