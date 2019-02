Patricia Gómez: "Són Espases és l'aparcament hospitalari gratuït més gran de tota Espanya"

Publicado 20/2/2019 17:06:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut del Govern, Patricia Gómez, ha expressat aquest dimecres en seu parlamentària que Son Espases, amb un total de 2.860 places, s'ha convertit en l'aparcament hospitalari gratuït més gran de tota Espanya, per davant La Paz de Madrid, que compta amb 1.200 places, la Virgen de la Rosada de Sevilla, amb 678 places o l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, amb 600 places.

Gómez ha recordat que la gratuïtat de l'aparcament ha suposat una inversió per part del Govern d'1,1 milions d'euros rebuts per l'empresa concessionària -que havia previst uns ingressos de 2,2 milions d'euros- i de 40.000 euros en el cas de l'Hospital Ca Misses d'Eivissa.

En aquest sentit, Gómez ha expressat que la gratuïtat de l'aparcament de Son Espases ha suposat per tant, un estalvi de més d'un milió d'euros per als ciutadans de Balears.

Per la seva banda, la diputada de Podem Marta Maicas ha expressat que en la seva formació segueixen dubtant del bon funcionament de l'aparcament, no obstant això han recordat que per part de Podem celebren la gratuïtat de l'aparcament dels hospitals.

El diputat de MÉS Biel Barceló ha expressat la seva satisfacció per a la gratuïtat no obstant això ha apuntat que des de la seva formació aposten sobretot pel foment del transport públic per accedir als centres hospitalaris.

La diputada del Grup Mixt Montse Seijas ha criticat que el Govern no hagués previst l'efecte crida de la gratuïtat, que va fer sorgir casos com l'aprofitament indiscriminat i ha volgut preguntar pel cost real de l'engegada de la gratuïtat, ja que "l'aparcament ho hem pagat dues vegades".