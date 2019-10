Paula Rotger denuncia que li han trencat el vidre del cotxe per "parlar malament d'Espanya"

Actualizado 16/10/2019 17:40:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct.

Paula Rotger, la treballadora de l'Aeroport de Son Sant Joan de Palma que va denunciar haver sofert un cas discriminació lingüística en un control de seguretat, ha informat que un altre treballador li ha trencat el vidre del seu vehicle "per parlar malament d'Espanya".

Segons ha explicat la pròpia Rotger a Europa Press, els fets han succeït aquest dimecres poc abans de les 16.00 hores.

Cal recordar que Rotger va denunciar que un agent li va impedir el pas per parlar català i que li va exigir que es dirigís a ella en castellà. No obstant això, la Guàrdia Civil assegura que la dona ha estat sancionada per incomplir les normes de seguretat aèria i saltar-se un control d'accessos en la instal·lació aeroportuària.

En concret, Rotger va presentar una denúncia el juny passat contra un agent de la Guàrdia Civil del control de seguretat per un presumpte cas de discriminació lingüística. Va assegurar que després de passar un control, es va acomiadar en català donant les gràcies, que el guàrdia civil es "va exaltar molt" i que li va dir que "a l'agent de l'autoritat se li parla espanyol o no s'entra".

La dona va explicar en la denúncia que va contestar que tenia dret a parlar l'idioma que volgués. "Ell em diu que en espanyol o no entro, així que no em deixa passar i s'inventa que no he passat el control de seguretat com a excusa", indicava. La denunciant va subratllar que va passar l'arc totes les vegades que se li va requerir i que no va accedir a la seva zona fins que li hi ho van permetre.