Pericay assegura que les Forces Armades estan "extremadament preocupades" per "el tracte rebut" pel Govern

Publicado 7/1/2019 13:21:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha assegurat aquest dilluns que les Forces Armades estan "extremadament preocupades" pel "tracte rebut" pel Govern en actes institucionals com la Pasqua Militar del diumenge, a la qual no hi van assistir representants del mateix.

"Em preocupa el nivell de degradació institucional al que hem arribat per tercer any consecutiu quan les Forces Armades són una peça fonamental de qualsevol Estat i més d'un Estat democràtic com el nostre", ha apuntat en roda de premsa.