La periodista afectada pel 'cas Mòbils' reitera que no va donar el seu dispositiu de manera voluntària

Publicado 9/4/2019 11:24:04 CET

Considera que "és una claríssima vulneració del dret professional periodístic"

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Blanca Pou, la periodista afectada pel 'cas Mòbils' ha reiterat aquest dimarts que no va donar el seu dispositiu de manera voluntària a la Policia Nacional, que l'hi va confiscar --juntament amb dos ordinadors i diversa documentació-- per investigar l'origen d'unes informacions periodístiques publicades en relació al 'cas Cursach'.

Davant els mitjans de comunicació, després de declarar aquest dimarts com a testimoni en el Tribunal Superior de Justícia (TSJIB), Pou ha explicat que al moment de la confiscació va protestar i que va manifestar que "la confiscació" vulnerava el seu "secret professional".

"Ens mantenim en aquesta línia i màxime quan ara sabem que feia mesos que la Policia tenia accés a les meves trucades i als posicionaments del meu mòbil", ha dit per després afegir que "és una claríssima vulneració del dret professional periodístic i seguirem en aquesta lluita per protegir les nostres fonts".

Aquest dilluns, el jutge instructor del 'cas Cursach', Miguel Florit, que va declarar com investigat davant el TSJIB per aquest cas, va assenyalar que, segons la seva opinió, no va vulnerar el secret professional en ordenar la confiscació i el rastreig de mòbils de periodistes que cobrien la macrocausa de corrupció policial.