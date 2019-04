La periodista d'Europa Press relata que els agents van accedir al seu correu electrònic en el registre de desembre

Publicado 9/4/2019 12:27:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La periodista d'Europa Press Balears afectada pel 'cas Mòbils', Blanca Pou, ha relatat aquest dimarts en la seva declaració com a testimoni en el Tribunal Superior de Justícia Balears (TSJIB) que els agents que van participar en el registre de la seu de l'agència el passat 11 de desembre van accedir al seu correu.

Segons ha declarat, els agents van demanar veure el seu correu electrònic i un d'ells va utilitzar en aquest moment l'equip que la redactora tenia a la delegació --ordinador que aquest mateix dia va ser confiscat--, on tenia oberta la sessió del seu correu personal, el corporatiu i l'oficial de la delegació.

La redactora també ha revelat que, després de mostrar-li l'ordre del jutge, li van exigir el lliurament del mòbil i de les claus d'aquest. Així, per a comprovar les claus en el mateix acte de confiscació, van accedir al telèfon i a la caixa forta d'Android del terminal.

En la declaració d'aquest dimarts, Pou ha estat preguntada pels motius pels quals va aportar a la Policia aquestes claus i ha recordat que els mateixos agents li van dir que, "les hi donés o no, les anaven a treure igual".

Així mateix, la periodista ha declarat que en tot moment va entendre que la Policia es portaria "per les bones o per les dolentes" tot el material professional i personal que se li va requerir, per la qual cosa va arribar a sentir-se, ha dit, "acorralada".

ALS EQUIPS TENIA ARXIVAMENTS SOBRE ALTRES RECERQUES

Pou ha contat que el divendres anterior a la confiscació va rebre una trucada de la Policia en la qual li anunciaven que vindrien a prendre-li declaració per a ratificar per escrit una conversa anterior mantinguda a l'agost, en la qual la periodista s'havia acollit al seu dret a no revelar les fonts i els policies no havien plantejat cap objecció.

La redactora ha relatat també que als equips confiscats disposava de més recerques relacionades amb la seva activitat periodística, així com dades o documents sobre la seva vida privada, i ha posat l'accent que en el moment de la confiscació no se li va deixar parlar amb els serveis jurídics de l'empresa.