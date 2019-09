Pescadors canaris s'interessen per la pesca turística, que funciona a Balears des de fa tres anys

Publicado 5/9/2019 16:30:53 CET

És un servei que està participat per més del 50 per cent del sector pesquer

PALMA DE MALLORCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diversos representants de confraries de pescadors de Canàries han visitat Balears per conèixer la pesca turística que funciona a la Comunitat des de fa tres anys amb "grans resultats", tal com asseguren des de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Segons informa el Govern, aquest servei, de moment, solament és prestat per l'empresa privada Pescaturismo, però està regulat a Balears per un decret estatal i un d'autonòmic, que obliga al fet que sigui participat per més del 50 per cent del sector pesquer, ja siguin pescadors o bé confraries, i que solament ho exerceixin pescadors professionals.

Els representants canaris han estat rebuts per la consellera del ram, Mae de la Concha, al costat del director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant. A la trobada també ha assistit el responsable de Pescaturismo, José Martínez.

Segons Mercant, el que es pretén és que "el pescador no hagi d'augmentar l'esforç de pesca per augmentar el seu sou, així com diversificar el sector turístic".

A més, ha afegit, aquesta activitat "ajuda a conèixer les nostres tradicions i el peix d'aquí i incentiva el seu consum".

El 2016, el primer any d'activitat, es van fer un total de quatre excursions amb 20 persones; el 2017, 160 excursions i 371 persones; el 2018, 285 excursions i 800 persones; i el 2019, fins al mes de juliol, ja s'han realitzat 184 excursions amb 458 persones. La previsió per a tot l'any és arribar a aproximadament 1.600 persones en total i fer més de 300 excursions, i, així, duplicar les xifres de l'any passat.

A dia d'avui, existeixen 40 barques que ofereixen aquest servei a les illes, i el nombre va en augment cada any.

INCENTIVAR ALS JOVES

Tal com han recalcat, un altre dels principals objectius d'aquest projecte és el d'incentivar que els joves vulguin treballar a la mar, ja que el relleu generacional "és un dels reptes més complicats" al que s'enfronten els pescadors professionals. Amb aquesta modalitat, segons Mercant, "es modernitza l'activitat i la seva visió per part de la gent".

Des de l'Executiu autonòmic, asseguren que la creixent dinamització d'aquesta activitat, tant a Mallorca com a Menorca, fa que "les expectatives siguin molt bones" i que "hagi augmentat molt l'interès des d'Eivissa i Formentera, on encara no està tan estesa".

Segons Mercant, en altres territoris com València els pescadors ja han començat a seguir aquest model i, fins i tot, s'ha elaborat un nou decret. Pescadors gallecs, catalans i murcians també estan interessats en el model.