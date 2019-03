El PI demana igualar el plus d'insularitat de Canàries i Balears i Armengol diu que ho reclama "a tots els fòrums"

Publicado 12/3/2019 12:31:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Març (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PI-Proposta per els Illes, Jaume Font, ha demanat aquest dimarts a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que aconsegueixi igualar el plus d'insularitat dels funcionaris estatals a Balears amb les quantitats que es perceben a Canàries, al que Armengol ha contestat que ho han reclamat "a tots els fòrums possibles".

El debat s'ha produït en el marc d'una pregunta durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament. La presidenta ha recordat les dificultats per augmentar les plantilles de cossos i forces de seguretat a l'estiu per l'alt cost de vida a les Illes i ha avançat que "aviat" hi haurà una comissió bilateral sobre aquest assumpte.