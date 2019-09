El PI i MÉS consideren "imprescindible" el català per dirigir l'ICIB i PSIB que les bases "s'ajusten a les normes"

Publicado 25/9/2019 16:50:33 CET

Toni Costa: "Dono la benvinguda al PSIB per considerar el català com a mèrit en els llocs de l'Administració Pública"

PALMA DE MALLORCA, 25 Set. (EUROPA PRESS) -

Els grups parlamentaris El PI, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca han considerat "imprescindible" el català com a requisit per dirigir l'Institut d'Indústries Culturals de Balears (ICIB) després que a les bases de la convocatòria, publicades en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB), es consideri la llengua un mèrit. Sobre això, la portaveu del PSIB en el Parlament, Sílvia Cano, ha justificat que "s'ajusta a la legalitat i a les normes i és el que s'exigeix en tots els alts càrrecs del Govern".

En declaracions als mitjans aquest dimecres després de la Junta de Portaveus, el de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha criticat que per a la formació ecosobiranista "la polèmica és que hi hagi polèmica" amb aquesta qüestió i ha assegurat que la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, "ha de rectificar". "No podem passar-ho per alt", ha considerat.

En aquest mateix sentit, el portaveu del Pi, Jaume Font, ha reconegut que "en veure-ho, no podia creure-ho" i ha defensat que és "imprescindible" tenir el requisit per ocupar el càrrec i, per la seva banda, el portaveu de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha demanat al Govern "una política coherent". "Impulsarem mesures parlamentàries per fer que reconsiderin la decisió, el PSIB hauria d'escollir amb qui fa bloc i s'ajunta, necessitem explicacions", ha postil·lat Castells.

Per la seva banda, la portaveu d'Unidas Podemos, Esperança Sans, no ha especificat si estan d'acord o no amb el requisit i ha dit que la seva formació "des de sempre ha defensat la llengua", per la qual cosa "demanaran explicacions" a la Conselleria de l'àrea.

No obstant això, PP, Cs i Vox han celebrat aquesta decisió i, en aquesta línia, el portaveu del PP en el Parlament, Toni Costa, "ha donat la benvinguda al PSIB per considerar el català com merito en l'Administració Pública". "Benvinguts a aquesta situació, no tenim cap problema que es faci", ha afegit.