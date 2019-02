El PI, MÉS, Cs i PP veuen l'enderrocament dels PGE "un fracàs" i Podemos i PSIB ho consideren "una llàstima"

Publicado 13/2/2019 14:43:44 CET

Els grups parlamentaris El PI, MÉS per Mallorca, Cs i PP han considerat aquest dimecres que el rebuig del ple del Congrés al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat de 2019 (PGE) és "un fracàs" de la gestió del president del Govern, Pedro Sánchez, i que segons ha apuntat la portaveu adjunta del PP al Parlament, Margalida Prohens, "com a pitjor president de la història d'Espanya hauria de fer el seu últim acte de responsabilitat i convocar eleccions" i, per part seva, Podemos i el PSIB el veuen "una llàstima" perquè aquests PGE proposaven "un paradigma diferent al de Rajoy amb millores socials".

En aquest mateix sentit, el portaveu de Cs al Parlament, Xavier Pericay, ha compartit la visió de Prohens i ha assegurat que "l'única solució" és que es convoquin eleccions generals i "surti un Govern diferent i fort" i, així mateix, el portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha dit que "és complicat seguir sense pressupostos", ja que "la situació és insostenible sense acords" i per tant, "no tindrà una altra opció que convocar-les".