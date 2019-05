El PI proposa comprar la finca de Son Quint amb l'impost turístic per convertir-ho en un pulmó verd de Palma

Publicado 12/5/2019 14:51:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del Pi - Proposta per els Illes (El PI) a l'Ajuntament de Palma, Josep Melià, ha proposat aquest diumenge la compra de la finca de Son Quint amb fons procedents de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) per recuperar-lo com a espai natural per a la ciutadania de Palma.

"Aquesta zona és un pulmó verd similar a Bellver i Na Burgesa, té un gran valor patrimonial i etnològic i hauria de configurar el futur Parc Natural de Ponent", ha manifestat Melià durant un passeig per Son Quint al costat d'entitats del barri.

A més, el candidat de la formació regionalista a Cort s'ha referit a l'antic camí públic de Palma a Puigpunyent i ha assenyalat que l'espai és "la porta d'entrada de Palma a la Ruta de la Pedra en Sec" i que la seva preservació afavoriria la desestacionalització turística.

Finalment, Melià ha ressaltat la "importància" de soterrar les línies d'alta tensió de Son Puig per "recuperar la serra del desastre ecològic" de les pistes de Red Eléctrica.