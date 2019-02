El PI qualifica d'"acte d'inconsciència" convocar dues cites electorals en 28 dies

Publicado 15/2/2019 12:44:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cap de campanya del PI, Antoni Amengual, ha qualificat d'"acte d'inconsciència" el fet que en 28 dies es vagin a convocar dues cites electorals, després de l'anunci del president del Govern, Pedro Sánchez, de convocar eleccions generals el 28 abril.

En declaracions als mitjans de comunicació, Amengual ha assenyalat que convocar eleccions generals a l'abril, estant datades les autonòmiques per al 26 de maig, és una "irresponsabilitat i un malbaratament de diners i esforços" que la gent "no entendrà mai".

"Pensàvem que quan Sánchez va fer la moció de censura era o per a convocar eleccions de seguida o, si per contra, volia tenir una legislatura més o menys tranquil·la tindria les coses pactades amb els partits que li donaven suport", ha remarcat per a després afegir: "Ens han enganyat a tots".

En aquest sentit, ha lamentat que "guanyen els extrems" perquè considera que "s'està polaritzant massa la societat" i "s'està tornant 80 anys enrere". "Des del PI demanem moderació, 'seny' i centralitat, que és el que mancada en la política espanyola", ha remarcat.