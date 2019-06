El PI vincula el seu vot a la investidura d'Armengol a que es concretin mesures per millorar el model econòmic

Publicado 26/6/2019 12:54:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

El líder i diputat de El PI en el Parlament, Jaume Font, ha censurat aquest dimecres la "falta de concreció" en el discurs d'investidura de la candidata a la presidència, Francina Armengol, i ha vinculat el vot de la seva formació a que en la jornada parlamentària d'aquest dijous es "concretin mesures", "sobretot" les que tinguin a veure amb millorar "el model econòmic".

Davant els mitjans de comunicació, Font ha censurat que no hi ha hagut "res d'autocrítica" i ha remarcat que encara que Armengol tingui compromisos "amb GxF, MÉS per Menorca i Eivissa" no ha parlat dels seus "compromisos amb Pedro Sánchez". "Igual dubta que sigui triat president del Govern", ha plantejat.

Així, ha dit que la seva formació es troba "igual" que abans del discurs pel que fa a decidir el seu vot pel que ha remarcat que necessiten que demà "desenvolupi l'explicat".