Pimem assenyala que "l'estacionalidad" marca "la dinàmica de l'ocupació" de Mallorca

Publicado 2/4/2019 16:24:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (Pimem), Jordi Mora, ha assenyalat, en relació a les dades de l'atur publicades aquest dimarts, que són unes xifres que reflecteixen que "l'estacionalitat" de Mallorca "marca la dinàmica de l'ocupació".

Així, després de conèixer-se que l'atur ha augmentat aquest mes de març un 1,9 per cent respecte a març de 2018, Mora ha assegurat que Balears es troba "tenallada per les estacions turístiques".

Segons ha dit, "l'any passat la Setmana Santa va produir un mes de març positiu" i aquest any "en caure a l'abril la celebració, ens hem ressentit en l'àmbit d'ocupació".

El representant de Pimem també ha dit, no obstant això, que "a diferència de les dades de 2018, respecte a febrer de 2019, març ha millorat de les xifres amb un 5,8 per cent menys d'aturats".

"Continuem generant ocupació i creiem que el mes d'abril pot ser positiu per la festivitat, però seguim remarcant la falta de recursos que existeixen a les illes perquè les empreses puguin millorar aquestes dades", ha remarcat.

Mora ha volgut recalcar el "necessari impuls" que necessiten les empreses que no pertanyen al sector turístic. "Per desestacionalitzar les illes i millorar els nostres nombres d'atur és necessari fomentar un altre tipus d'activitats, com pot ser el sector industrial o el tecnològic", ha dit.