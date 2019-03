Pimem condiciona les pujades salarials a la millora de la productivitat a Balears

Publicado 26/3/2019 16:21:35 CET

La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (Pimem) ha expressat aquest dimarts el seu "suport" a les pujades salarials encara que les ha condicionat a la "millora de la productivitat a curt termini" en benefici de les Pimes i dels autònoms de Balears.

Així ha informat l'entitat a través d'un comunicat difós aquest dimarts en el qual el president de Pimeco, Jordi Mora, ha instat el Govern i a l'Estat a "centrar" les seves reformes en "aspectes econòmics fins ara oblidats".

"Entenem que les pujades salarials són beneficioses per als treballadors i necessàries perquè redunden en l'economia local i de proximitat, encara que creiem que a partir d'ara és apressant abandonar accions basades exclusivament en les reformes del mercat de treball i començar a oferir propostes que millorin la productivitat de les nostres petites i mitjanes empreses", ha expressat Mora.

Per la seva banda, el president de l'Associació de Petits Hotels de Pimem, Juan Manuel Ordinas, ha mostrat el seu suport a l'establiment de mesures que millorin la productivitat de les empreses. "Pimem porta temps alertant que una pujada salarial ha d'anar acompanyada de polítiques que millorin la producció, perquè sinó a la llarga les pimes sortiran greument perjudicades", ha manifestat.

ALTRES REFORMES

En aquest sentit, des de Pimem han destacat mesures com la reducció de les rendes "excessives" dels oligopolis i una "millora del sistema de formació de preus" com a formes per millorar la productivitat.

A més, han proposat una reforma de les Cotitzacions ja que, segons Pimem, a Espanya "és un 11 per cent més elevada que la mitjana de la Unió Europea" ja que la mesura "ajudaria a compensar el cost laboral que pugui suposar l'increment de pujades salarials".