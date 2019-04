Pimem mostra el seu suport a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en sancionar a "oligopolis dominants"

Publicado 8/4/2019 12:35:45 CET

Siemens, encarregada d'electrificar part del servei ferroviari de Mallorca, ha estat sancionada per la CNMC amb 16.800.000 euros de multa

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (Pimem) ha mostrat aquest dilluns el seu suport a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) després de sancionar per valor de 118 milions d'euros a 15 empreses que durant 14 anys han creat càrtels per al repartiment il·lícit de concursos públics convocats per l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF).

Segons un comunicat de la federació enviat als mitjans de comunicació, Cobra, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym i Citracc i Siemens són les empreses que la CNMC ha detectat cometent alteracions en la formació justa de preus, tant en l'àmbit públic com el privat, realitzant pràctiques fraudulentes gràcies a les seves posicions de domini al mercat i a través de la concentració de preus.

A nivell de Balears, Siemens va ser l'encarregada d'electrificar part del servei ferroviari de Mallorca (juntament amb Sampol i Man) i ha estat sancionada amb 16.800.000 euros de multa.

Pimem, igual que la Plataforma Pymes, destaca la importància del paper que la CNMC té com òrgan supervisor dels mercats i la defensa i assessorament a les pimes, en la seva condició d'afectades, per a la reclamació, mitjançant accions col·lectives, pels danys derivats d'aquelles pràctiques.

Per a Jordi Mora, president de Pimem, "és fonamental l'existència d'una igualtat real d'oportunitats entre empreses per competir en igualtat de condicions" i a més reconeix "la gran tasca que està fent la CNMC per vetllar per una real competència entre empreses".

Per la seva banda José Luís Roca, president de la Plataforma Pimes, l'alteració en la formació justa de preus "contribueix a incrementar els sobrecostos dels inputs de l'economia en general, actuant, en conseqüència, en contra de la millora de la productivitat, de l'interès general de les economies avançades i de la distribució equitativa de la riquesa".