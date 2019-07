Pimem titlla d'"insuficient" el descens de l'atur i reclama "enfortir" als petits i mitjans empresaris

Publicado 2/7/2019 14:58:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació de la Petit i Mitja Empresa de Mallorca (Pimem) ha titllat aquest dimarts d'"insuficient" el descens de l'atur a Balears, d'un 0,59 per cent interanual, i ha reclamat polítiques per "enfortir" als petits i mitjans empresaris.

Així s'ha expressat el president de Pimem, Jordi Mora, en un comunicat difós després d'analitzar les dades d'ocupació publicats pel Ministeri.

"Les dades són positives perquè existeix una reducció estant en plena temporada turística, encara que segueix sent insuficient", ha assenyalat Mora, que creu que Balears està "davant un any discret, que no aconseguirà millorar les xifres del passat 2018".

El president de Pimem veu "preocupant" que el gruix de l'ocupació "s'estigui concentrant cada vegada més en sectors cíclics, derivats de la terciarització de la comunitat", i ha alertat que la dependència excessiva sobre un sector pot provocar "un greu problema laboral i social si aquest sector entrés en crisi o travessés una desacceleració".

Per això, Mora ha considerat "necessari" apostar per enfortir als petits i mitjans empresaris "amb polítiques que beneficiïn el seu creixement i desenvolupament", així com fomentar idees dedicades a "la millora de la productivitat de les empreses".