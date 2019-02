El Pla d'Indústria de Balears va beneficiar a 350 projectes, 177 d'ells de modernització, al seu primer any d'execució

Publicado 20/2/2019 11:29:32 CET

La inversió productiva generada ha estat de 26,3 milions d'euros

PALMA DE MALLORCA, 20 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Pla d'Indústria de Balears (2018-2025) ha beneficiat a un total de 352 projectes empresarials, dels quals 177 van ser de renovació en modernització i equipament, segons ha explicat aquest dimecres el conseller del sector, Iago Negueruela.

En una roda de premsa en la qual ha presentat el balanç del primer any d'execució d'aquest pla, Negueruela ha explicat també que la inversió productiva generada ha estat de 26,3 milions d'euros, per la qual cosa per cada euro públic invertit s'han generat 3,2 euros.