Publicado 13/2/2019 14:21:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, mitjançant l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (Irfap), ha comunicat aquest dimecres que Planícia acollirà el banc de varietats locals de cirerer de Mallorca.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, fa uns anys es va iniciar un projecte de descripció morfològica i agronòmica així com genètica de més de 20 varietats antigues de cirerer que han permès identificar les diferents sinonímies entre les nomenclatures prospectadas, i dur a terme la caracterització dels cirerers.

La recerca s'ha dut a terme juntament amb la finca de Ca Montserrat (Estellencs) i el departament d'Hortofruticultura del CITA d'Aragó.

En una visita a la finca, el conseller Vicenç Vidal; el director general d'Agricultura, Mateu Ginard, i l'alcalde de Banyalbufar, Mateu Ferrà, han pogut veure la nova plantació on els tècnics del Irfap han explicat que part de les varietats ja es troben en una plantació privada (Ca Montserrat).

A més, per a donar continuïtat al treball de recuperació i caracterització s'han reunit totes les varietats locals descrites en una plantació en la finca pública de Planícia on s'intentarà conservar un banc de germoplasma de cirerer en el Hort de sa Menta.

Segons el conseller Vidal, "la nova plantació de cirerers de Planícia permetrà aprofundir en la descripció i diferenciació en col·lecció de les varietats a més de la seva funció de reserva i conservació del recursos fitogenéticos d'interès agrari".

"RISC D'EROSIÓ GENÈTICA"

La col·lecció de Planícia constituirà una reserva de varietats de cirerer que es troben en greu risc d'erosió genètica, per la qual cosa això suposa una ajuda per a la recuperació i estudi de les varietats tradicionals de cirerer i al mateix temps una petita contribució per a recuperar el paisatge agrícola de l'Hort de sa Menta.

La plantació recull 28 varietats locals amb quatre rèpliques per varietat que ocuparà uns 4000 metres quadrats distribuïts en dos 'marjades' amb un marc de plantació de 6x5 metres distribuït a portell. Comptarà amb un reg de proveïment d'aigua de la font, es protegirà amb un tancament per a dificultar l'accés a les cabres i tot estarà gestionat per un sistema de cultiu ecològic.

Paral·lelament, des del 20 de setembre de 2018 ja es compta amb el reconeixement de la Descripció Oficialment Reconeguda (DOR) de cinc cultius locals de cirerer ('Blanca', 'Comosa', 'del Capellà', 'Primerenca d'abril' i 'Sarró') que suposa que queden inscrites en el Registre de varietats comercials i compleixen el requisit per a ser comercialitzades.

ACTUACIONS DE L'IBANAT

D'altra banda, en la finca pública de Planícia, entre 2016 i 2018, l'Institut Balear de la Natura (Ibanat) ha executat actuacions per valor de 586.819,18 euros, que provenen dels fons de l'Impost de Turisme Sostenible, de fundació 'La Caixa', del Pla de Desenvolupament Rural i dels mateixos recursos de la Conselleria.

Entre altres, les actuacions s'han centrat en la recuperació de cultius, recuperació de la parcel·la Font de sa Menta, manteniment general i gestió agrícola-ramadera, impermeabilitzar l'Aljub de les cases, el centre de recuperació del Ferreret, rehabilitació de la sa Font de s'Obi, construcció de banys i fossa sèptica, faixes contra incendis, reforma estructural de la terrassa de les cases i impermeabilització coberta.

Està previst que al llarg del 2019 s'inverteixin 579.822 euros per a seguir amb les tasques de rehabilitació del refugi de les cases de Ses Collidores, pendent encara de la llicència, així com també la impermeabilització dels safaretjos i treballs de millora d'espais naturals.