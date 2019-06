Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública demana al futur Govern que inclogui 24 mesures sobre sanitat al seu programa

Publicado 25/6/2019 12:28:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública ha demanat als partits que formaran el nou Govern que incloguin en el seu programa un total de 24 mesures relacionades amb la sanitat.

Segons ha informat la Plataforma en un comunicat, un total de deu entitats, integrades en la Plataforma, han recordat que aquests partits ja es van comprometre a complir amb aquestes sol·licituds durant el període electoral.

D'aquesta manera, han enviat una carta dirigida a la presidenta del Govern en funcions, Francina Armengol, i als representants de MÉS per Mallorca, Unides Podem i PSIB per recordar "el compromís i l'interès a fer el seguiment d'aquestes mesures en les Conselleria de Salut i altres Conselleries que han de vetllar per la seva aplicació".

Algunes d'aquestes mesures són la creació d'un Observatori de Desigualtat que documenti el seu impacte en la salut de la comunitat i promogui polítiques per corregir-les o l'anul·lació del copagament de medicaments als pensionistes, així com la programació de l'anul·lació del copagament farmacèutic a persones no pensionistes,

treballadores o no, en situació contrastada de pobresa, entre altres qüestions.