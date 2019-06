Plataforma per la Llengua considera els 'Acords de Bellver' "molt poc valents" en política lingüística

Publicado 26/6/2019 13:21:29 CET

Cartell de la Plataforma per la Llengua de cara als comicis del 26M a Balears (Imatge d'arxiu). PLATAFORMA PER LA LLENGUA

L'entitat assegura que la promoció de la llengua catalana en el text del pacte és "gairebé inexistent"

La Plataforma per la Llengua ha considerat aquest dimecres que els 'Acords de Bellver' subscrits entre PSIB, MÉS per Mallorca i Unides Podem per conformar el Govern durant la legislatura 2019-2023 són "molt poc valents" en política lingüística.

Així ho ha assegurat l'entitat en una nota en la qual han detallat que la promoció de la llengua catalana en el text del pacte és "gairebé inexistent".

Així mateix, Plataforma per la Llengua ha recordat que PSIB, MÉS per Mallorca i Unides Podem van signar abans de les eleccions del 26 de maig uns compromisos a favor de la promoció del català a petició de l'entitat.

En aquest sentit, l'entitat ha convocat aquest dissabte una compareixença de premsa al Parc de n'Hereveta (Porreres) en la qual el president de l'entitat, Óscar Escuder, i el portaveu a Balears, Ivan Solivellas, faran una valoració pública dels acords de Govern assolits entre MÉS, PSIB i Podem.