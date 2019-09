Platja de Palma calcula "pèrdues milionàries" i un "dany enorme per al sector" per la fallida de Thomas Cook

Actualizado 27/9/2019 17:41:17 CET

Lloc d'informació buit de la companyia de viatges Thomas Cook en l'aeroport de Palma de Mallorca (Balears) enfront de diversos autocars, hores després que l'empresa britànica anunciés la seva fallida i que varis dels seus vols fossin cancel·lats,.

L'Associació d'Hotelers de Platja de Palma ha estimat aquest divendres unes "pèrdues milionàries" per la fallida del touroperador britànic Thomas Cook, ja que actualment tenen comptabilitzats al voltant de deu milions d'euros en pèrdues "però aquesta xifra va creixent a mesura que passen les hores".

En roda de premsa, l'Associació ha explicat que des de dilluns passat estan rebent dades però que aquests són encara "molt provisionals", ja que només compten de moment amb el 50 per cent dels establiments afectats.

Aquesta entitat té 113 associats --33.000 places hoteleres-- i, dels 113 socis, el 60 per cent té places contractades amb Thomas Cook. Segons han explicat, són 60 els hotels afectats i no tots tenien contractades amb Thomas Cook el mateix nombre de places. Per això, "resulta encara impossible, calcular una xifra definitiva" de pèrdues, si bé han reiterat que estimen que aquestes són milionàries i que "el dany és enorme per al sector hoteler a la zona".

D'altra banda, han assenyalat que els hotels d'aquesta zona no tenen previst avançar el tancament de la temporada, ja que esperen, segons ha dit la presidenta de la patronal, Isabel Vidal, intentar acabar la temporada "amb l'ajuda de les administracions".

Vidal ha subratllat que la Platja de Palma és una "destinació forta", ja que durant molts anys s'ha treballat "per no dependre d'un sol mercat i aconseguir diversificar l'oferta".

En concret, el passat 23 de setembre, 1.838 clients de Thomas Cook estaven allotjats en establiments de Platja de Palma. El 90 per cent d'aquests són alemanys i la resta d'Escandinàvia o d'altres nacionalitats. Els hotels van oferir informació i atenció als clients.

A més, aquests establiments hotelers tenen 8.223 reserves de clients previstes amb Thomas Cook fins a final de temporada (també el 90% d'alemanys i la resta de clients nòrdics, en la seva majoria).