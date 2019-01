Podem Balears assegura que la decisió d'Errejón a Madrid "no afecta" al partit a les illes

Publicado 18/1/2019 17:16:37 CET

El secretari d'organització de Podem a Balears, Alejandro López, ha assenyalat aquest divendres que la decisió del fins ara candidat de Podem a la Comunitat de Madrid en les pròximes eleccions autonòmiques, Íñigo Errejón, de presentar-se sota les sigles de 'Más Madrid', "no afecta" al partit a Balears.

"Són qüestions que afecten Madrid i no Balears, on el full de ruta està molt clar i on tots ens portem molt bé sense cap mena de problema", ha assenyalat en declaracions a Europa Press.

D'aquesta manera, ha assegurat que, encara que és una decisió que ha arribat "per sorpresa" i que ha "entristit" al partit, es tracta d'una qüestió que "ha de parlar la direcció del partit", al que ha afegit que Balears la formació "seguirà amb el mateix full de ruta i negociarà un acord amb Esquerra Unida als pròxims dies".