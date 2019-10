Podem Pollença exigeix una "reunió d'urgència" amb el Govern davant el "melodrama" del nou centre sanitari

Publicado 22/10/2019 17:47:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podem Pollença ha exigit aquest dimarts una "reunió d'urgència" --també demanada per Alternativa Pollença-- entre personal tècnic del Govern i representants del Consistori davant el "melodrama" del nou centre sanitari del municipi, després que aquest dilluns s'anunciés que la Conselleria està ultimant els tràmits per començar la seva construcció.

"Resulta curiós que, no havent canviat la situació des que un notari negués la cessió de Can Conill pel fet d'existir una Moció que demanava que es fes a Can Bach, ara sembli que tot està llest, a punt, i que aquesta cessió formal es podrà fer sense cap problema", han criticat des de la formació en un comunicat.

Des de Podem han considerat que el projecte "no està redactat, tal com s'havia dit en moltes ocasions", la qual cosa suposa "una mentida" per a la ciutadania de Pollença. "La nota informativa del Govern comenta que ja s'han pagat 53.445 euros, però no diu quan es va començar a redactar", han afegit.

"Aquesta no redacció suposa que, a pesar que no hagués existit cap moció i s'hagués cedit Can Conill, el projecte no estaria començat ara", han explicat.

En aquest sentit, han afegit que existeix, al seu judici, "un component altament electoralista", atès que s'apropen els comicis generals. "Això ens torna a remetre, com hem dit en diverses ocasions amb l'oposició, que existeix una batalla de caràcter polític i no tècnic", han criticat.

Amb tot, des de la formació habitada han demanat "altura i responsabilitat", ja que s'està davant "una de les obres més importants per les properes dècades a Pollença".

"Són unes obres que, seguint aquesta forma, es faran amb nul consens polític, sense que la població entengui tot l'entramat burocràtic existent i amb una imatge deplorable", han retret.