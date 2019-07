La Policia adverteix d'un nou 'modus operandi' usats per lladres per robar en habitatges d'Eivissa

Publicado 24/7/2019 17:19:14 CET

EIVISSA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional d'Eivissa ha alertat sobre un nou 'modus operandi' de robatori en interior de domicilis dins de les actuacions que els agents realitzen en el seu Pla Turisme Segur.

Segons han detallat, en una primera fase els lladres robarien a l'interior de vehicles estacionats en zones d'oci i platja, de manera que el delicte passi desapercebut per a l'amo del turisme, encara que s'obtinguin les claus del domicili. Així, a través d'un registre de la documentació del cotxe, localitzarien l'habitatge.

En una segona fase, aprofitant presumptament que disposen de temps, els lladres accedirien a l'interior de les cases per sostreure determinats efectes de valor.

Segons la Policia, tant en la sostracció de les claus de l'interior del vehicle, com en el robatori d'efectes als domicilis, no s'empren mètodes que puguin alarmar a les víctimes, sinó que els lladres s'esforcen que les seves accions no siguin detectades amb promptitud per dificultar la intervenció policial, arribant a vegades a retornar les claus deixant-les en el cotxe estacionat.

Per això, els agents han recordat a la ciutadania i als visitants que és recomanable portar amb si només les pertinences estrictament necessàries i que no s'han de deixar objectes de valor a l'interior dels vehicles.