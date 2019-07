La Policia deté 145 persones des de juny per diferents delictes en platja de Palma

Publicado 16/7/2019 17:57:48 CET

En un mes i mig, els agents han identificat al voltant de 600 persones i han aixecat més de 70 actes d'intervenció de drogues i armes

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un total de 145 persones com a presumptes autores de diferents fets delictius a la Platja de Palma des de l'1 de juny fins al 14 de juliol en el marc de la intensificació de controls i vigilàncies a la zona durant la temporada alta.

Així ha informat el Cos Policial en una nota en la qual han detallat que les 145 detencions s'han practicat per diferents fets delictius. Segons han relatat, les actuacions policials s'han dut a terme de forma continuada i, especialment, els caps de setmana durant la nit.

En concret, 47 detencions s'han produït per furts, 16 per trànsit de drogues, 15 per reclamacions judicials nacionals i internacionals, 14 per lesions o amenaces, 13 per danys i contra el patrimoni, 10 per maltractaments / violència de gènere, 9 per robatoris amb violència, 7 per robatori amb força, 7 per infraccions a la Llei d'Estrangeria, 4 per delictes contra la seguretat del trànsit, 2 per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i un per temptativa d'homicidi.

En aquest sentit, la Policia ha explicat que s'han realitzat operatius contra robatoris amb violència i, especialment, contra els furts a la platja a la nit, ja que aquests delictes es cometen amb freqüència a causa de la nocturnitat o l'estat etílic de les víctimes, entre d'altres factors.

El cos policial ha posat en focus en la "reconversió" de venedors ambulants que han estat detinguts per trànsit de droga, així com en els delictes de robatori amb violència comesos per "dones que actuen sota la disfressa" de la prostitució.