Un policia fora de servei sufoca un incendi en un habitatge de Manacor

Publicado 18/3/2019 14:19:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

Un agent de la Policia Nacional fora de servei va sufocar el divendres un incendi en un habitatge del carrer Són Peretó, situat en el centre de Manacor.

Segons ha informat el cos en un comunicat, els fets van tenir lloc damunt les 16.00 hores del divendres, quan pel que sembla, el domicili sinistrat havia estat abandonat pels seus habitants moments abans.

L'agent, veí del lloc, va observar que per sota de la porta sortia una gran quantitat de fum, davant la qual cosa no va dubtar a endinsar-se en el mateix, no sense abans avisar els serveis d'emergències.

Els serveis d'emergències, a la seva arribada, van localitzar el policia a l'interior de l'habitatge, ja amb l'incendi controlat però amb clars símptomes d'intoxicació per inhalació de fums.

L'agent, després de posar en coneixement dels serveis d'emergències el succeït, va ser traslladat en ambulància a un hospital de la zona, on va ser ingressat i posat en observació fins a la jornada següent. Les causes de l'incendi apunten al fet que es va originar de forma fortuïta.