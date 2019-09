La Policia Local de Palma paralitza un concert a Sa Possessió per depassar els decibels permesos

Publicado 3/9/2019 18:15:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Set. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Patrulla Verda de la Policia Local de Palma van paralitzar diumenge passat un concert a Sa Possessió a l'aire lliure per superar els decibels permesos i mancar de llicència d'activitat.

Segons ha informat Cort en un comunicat, els agents es van personar al lloc dels fets a les 04.00 hores, per "les nombroses queixes de veïns" de la zona que alertaven de l'enrenou produït per aquesta activitat.

La infracció denunciada podria suposar una multa de fins els 300.000 euros.

Els agents han relatat que en arribar a l'establiment van efectuar un mesurament perimetral pel qual van comprovar que se superava en 24 decibels el nivell permès per la legislació. Després d'això, van sol·licitar al promotor la llicència per exercir l'activitat a l'aire lliure, i aquest va dir que no la tenia.

Així, es va decidir paralitzar de forma immediata el concert i desallotjar els assistents, una actuació que es va desenvolupar sense cap incident.

Sa Possessió, situada al polígon de Son Rossinyol, ha estat objecte de nombroses denúncies per enrenous per part de veïns de la zona, un fet que ha motivat les actuacions policials, segons Cort.

En concret, durant els anys 2018 i 2019 s'han realitzat set informes sobre anomalies en el funcionament de l'activitat i s'han aixecat vuit actes per incompliment de les condicions de la llicència i per activitats musicals a l'exterior.

En una recent actuació musical al polígon de Son Fuster, en la qual es van sobrepassar els decibels permesos, la multa finalment imposada va pujar fins als 150.000 euros.