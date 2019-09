La Policia Nacional desarticula un grup que distribuïa èxtasi i 'speed' a tota Mallorca

Publicado 2/9/2019 13:20:28 CET

Aquest grup és considerat el traficant més gran de substàncies psicotròpiques a l'Illa

PALMA DE MALLORCA, 2 Set. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut quatre persones d'un grup que distribuïa a tota Mallorca drogues de disseny, principalment èxtasi i 'speed'.

Segons ha informat la Prefectura Superior de Balears en una nota de premsa, els detinguts són tres homes de 29, 40 i 56 anys i una dona de 52 anys.

La investigació, batejada com a 'operació Klein', s'ha perllongat durant vuit mesos. El grup desarticulat és considerat el traficant més gran de substàncies psicotròpiques de Mallorca.

Les perquisicions van començar després que agents del Grup Segon d'Estupefaents intervinguessin comprimits d'èxtasis a un grup de joves que es dedicaven a distribuir la droga en locals d'oci nocturn i ambient juvenil.

Els investigadors van poder identificar a un home de 40 anys com el qui els subministrava la substància. Es tractava d'un home conegut per la Policia, ja que havia estat objecte de reiterades investigacions amb anterioritat per tràfic de drogues. Havia estat detingut el 2015 i en aquell moment estava en llibertat provisional.

VINCLES FAMILIARS

L'home havia heretat el negoci de la droga del seu germà, que va abandonar Mallorca fa mesos a causa de la pressió policial. Així, el grup es recolzava en relacions de tipus familiar, la qual cosa promovia un gran hermetisme en l'organització i dificultava la investigació policial. Els membres del grup residien en diferents localitats de la Part Forana.

La investigació va permetre detectar una "incessant activitat" de distribució de drogues de disseny per part del principal sospitós i el seu entorn. Gràcies a hores de vigilància i seguiment sobre l'home, resident a Inca, la Policia va descobrir que el sospitós acudia amb assiduïtat a un habitatge a Muro, on vivien els seus sogres i cunyat.

Divendres passat, la Policia va practicar un registre en l'habitatge, sospitant que pogués ser utilitzada com a "amagatall o guarderia" del gruix de la droga. Es van confiscar 4.000 comprimits d'èxtasi, dos quilos de sulfat d'amfetamina ('speed') ocults en el congelador, substàncies de tall i divers material per a l'adulteració i manipulació d'aquestes, així com balances i altres objectes per a la seva distribució i venda. En aquesta operació van ser arrestats els quatre sospitosos.

REPUNT DE DROGUES DE SÍNTESIS EN ZONES D'OCI JUVENIL

Des de fa uns mesos, la Policia ha detectat un repunt en el consum i comercialització de "tot tipus de drogues de síntesis" en llocs d'oci juvenils de Mallorca. Aquest fenomen s'accentua a l'estiu, quan es produeix un augment de la demanda d'aquest tipus de drogues, segons la Policia.

La investigació ha estat coordinada a tot moment per la Fiscalia especial Antidroga. Els detinguts passaran a disposició judicial en les hores vinents.