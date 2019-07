La Policia Nacional recupera a Eivissa un llibre sagrat de la comunitat jueva

Publicado 26/7/2019 16:45:08 CET

El tenia una persona amb la qual el responsable de la custòdia del llibre havia contret un deute pel lloguer d'un habitatge

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha recuperat a Eivissa un llibre sagrat per a la comunitat jueva, el 'Sefer-Torah', que està valorat en uns 6.000 euros i que forma part del patrimoni religiós-cultural de la Fundació Jabad Lubavitch, una associació de caràcter religiós amb domicili a Nova York (Estats Units), per la qual cosa té un important valor espiritual per a aquest col·lectiu.

Segons ha informat la Policia en un comunicat, el llibre, propietat de la Fundació, havia estat prestat a una persona de confiança que venia a Eivissa a exercir el voluntariat per portar a terme la constitució de la comunitat Jueva a Eivissa, on aquesta obra anava a ser utilitzada per resar.

Aquesta persona responsable de la custòdia del llibre va residir en un immoble de lloguer a Eivissa, propietat de la investigada, i va deixar un deute contret per la successió d'impagaments en la renda del lloguer. Després de resoldre's el contracte entre ambdues parts, la investigada es va apoderar d'aquest objecte de culte amb l'objectiu d'exercir pressió i recuperar els diners deguts.

Així, el passat 15 de juliol el representant de la fundació Jabad Lubavitch, legítima propietària del llibre sagrat, va efectuar una denúncia. D'aquesta manera, la Policia va començar les gestions d'investigació, que van permetre que la persona denunciada lliurés voluntàriament el llibre, que va ser recuperat en perfecte estat de conservació.

A la dona se li va prendre declaració en Comissaria, en qualitat d'investigada per un delicte d'apropiació indeguda.