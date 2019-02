El poliesportiu Germans Escales acull el dijous la segona edició de la BarriOlimpiada

Publicado 13/2/2019 18:37:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El poliesportiu Germans Escales acollirà entre les 09.30 i les 12.30 hores del dijous la segona edició especial de la BarriOlimpiada, els Jocs Esportius Cooperatius de Son Gotleu organitzats pel professorat de diferents centres educatius de Son Gotleu, Can Capas i la Soledat.

Segons ha informat Cort en un comunicat, aquesta activitat és fruit del treball en xarxa que desenvolupa al barri la comissió educativa de Son Gotleu, mitjançant el projecte educatiu del barri Barrieduca.

Els alumnes de grau d'Educació Física de Tècnic Superior d'Activitats Físiques (Tafad) del Centre de Tecnificació Esportiva de Balears (Cetib) seran els encarregats de conduir i organitzar les activitats.

La jornada de matí té com a objectiu principal el foment de l'esport i els hàbits de vida saludable com a mitjans per aconseguir l'intercanvi entre l'alumnat i el professorat de diferents centres, la millora de la convivència i el sentiment de pertinença al barri i la interrelació i treball conjunt entre els diferents centres, alhora que aprofitar i establir aliances amb entitats i administracions.

L'acte comptarà amb la participació d'uns 230 nens de 4º d'Educació Primària dels centres educatius de Son Gotleu, Soledat i Can Capes (CEIP Es Pont, CEIP Joan Va capar, CC Corpus Christi, CEIP Soledad i CEE Mater) i amb la col·laboració del programa Escoles Obertes de l'àrea d'Educació de l'Ajuntament.