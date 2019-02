Pons diu que el Govern ha engegat un engranatge en habitatge que estava "absolutament parat" amb el PP

Publicado 26/2/2019 12:18:17 CET

26 Febr.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha assegurat que el Govern ha treballat des de principis de legislatura per "engegar un engranatge" en relació a les polítiques d'habitatge, el qual estava "absolutament parat" amb el PP.

"Qui arribi al Govern es trobarà tots aquests projectes en marxa i 84 milions d'euros compromesos en els propers quatre anys per a polítiques d'habitatge", ha assenyalat en el ple d'aquest dimarts.

Així mateix, ha insistit que quan el Govern va arribar "no va trobar res" i ara hi ha "habitatges que s'estan construint, hi ha obres que s'estan licitant, hi ha projectes que s'estan redactant, hi ha ajuntaments que estan cedint sòl i hi ha institucions que han tancat acords". En aquesta línia, ha subratllat que "tot això és una roda que s'ha començat en aquesta legislatura i que val un esforç immens".

A més, ha explicat que el problema de l'habitatge és conseqüència d'"un model econòmic, territorial i social que demana una inversió del públic de manera decidida per contrarestar els efectes que comporta el model actual" i, segons ha assenyalat, "la inversió pública no és fa amb accions concretes i puntuals sinó amb una planificació a llarg termini".

"Tot aquest treball d'inici de maquinària en marxa s'ha centrat en tres qüestions: la necessitat d'establir un marc jurídic, la millora de la gestió de recursos humans i les fortes aportacions econòmiques", ha afegit.

En concret, ha recordat l'aprovació de la primera Llei d'Habitatge que, per primera vegada, "eleva a l'àmbit legislatiu els principals preceptes del conjunt de reglaments que existien, mesures positives del foment amb programes de cessió, de rehabilitació i de reforma,", entre d'altres.

En mesures fiscals, ha destacat diverses deduccions i ha recordat que els recursos de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) han pogut anar directament a polítiques d'habitatge, la qual cosa "garanteix que sempre hi hagi recursos per seguir impulsant polítiques d'habitatges".