Pons insisteix que les concessions de transport per carretera estaran adjudicades dins d'aquesta legislatura

19/3/2019

La mesa de contractació es va reunir aquest dilluns i torna a convocar-se aquest dimarts i el divendres

PALMA DE MALLORCA

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha insistit aquest dimarts en què les concessions de transport públic per carretera -els autobusos de la xarxa TIB- estaran adjudicades dins d'aquesta legislatura.

En resposta a una pregunta de la diputada del PP Mabel Cabrer, Pons ha recalcat que les concessions ja no estan suspeses i que els recursos, ja resolts, han "donat la raó" al Govern en l'aspecte "clau", el relatiu a la mesa de contractació.

De fet, ha assenyalat el conseller, la mesa de contractació es va reunir aquest dilluns i també està convocada per a aquest dimarts i el divendres.

El conseller ha defensat les polítiques de mobilitat que ha impulsat durant aquesta legislatura i ha ressaltat que en aquests quatre anys han "guanyat tres milions de passatgers".

Per la seva banda, Cabrer ha criticat que els "embussos quilomètrics" en les carreteres solia ser "una notícia esporàdica" i ara "és diària". "Fins als seus socis de Govern li diuen que no s'han complert els objectius", ha incidit la diputada, que ha demanat al conseller que surti "al món real, on la gent està parada en les carreteres sense poder arribar al treball".

A més, Cabrer també ha recalcat que dels 50 quilòmetres d'inversions ferroviàries anunciats "deixa solament un quilòmetre en projecte", el del Parc Bit.