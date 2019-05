Pons i Mora fan una crida a la mobilització en les eleccions del dia 26

Publicado 30/4/2019 17:24:25 CET

MENORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSOE de Menorca al Parlament, Marc Pons, i la candidata socialista al Consell Insular de Menorca, Susana Mora, han valorat els resultats de les eleccions generals del passat diumenge, encara que han fet una crida a la mobilització de cara als comicis del proper 26 de maig.

"No hi ha res guanyat si el proper 26 de maig l'esquerra no torna a sumar", ha dit Pons durant la seva visita a Menorca. "El que s'ha aconseguit al Govern central i en el Senat ha de ser possible als pobles de Menorca, a Balears i a Europa", ha afegit.

Per la seva banda, Mora ha indicat que diumenge passat va ser un dia "intens i emotiu, amb uns resultats bons i una alta participació, però ara toca a casa i hem d'aconseguir el mateix".

"El govern de Pedro Sánchez ha demostrat en pocs mesos la seva disposició a escoltar les necessitats de Menorca i ha posat Balears com a referent en àmbits com la política ambiental o de transició energètica", ha remarcat la candidata del PSOE a la màxima institució insular.

En aquesta línia, ha subratllat que la continuïtat d'un govern socialista "ha de ser la garantia perquè les polítiques sostenibles, socials i igualitàries que s'han aplicat a Menorca tinguin el suport de l'administració central".

Pons ha assenyalat que "s'ha demostrat que el PSOE és el partit que millor representa a la societat, a la diversitat i a la capacitat de resoldre qualsevol situació". "Hem estat capaços de construir un projecte sòlid, cohesionat, obert i integrador", ha conclòs.