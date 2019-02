Pons retreu a Podem que no recolzés en Congrés el decret sobre habitatge: "Per voler-ho tot no han aconseguit gens"

Publicado 5/2/2019 11:04:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, el socialista Marc Pons, ha retret aquest dimarts a Podem que no recolzés en el Congrés el decret llei sobre habitatge. "Per voler-ho tot no han aconseguit res", ha lamentat.

Pons ha fet aquestes declaracions en resposta a una pregunta del diputat de Podem Carlos Saura durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament.

La pregunta versava sobre l'augment de preus de l'habitatge a les Illes i, en formular-la, el diputat de Podem ha censurat que el PSOE no inclogués en el decret una limitació dels preus per part de les Comunitats Autònomes i ajuntaments. "Pensem que no van ser valents i que això suma a aquesta situació de pujada del preu de l'habitatge", ha dit Saura, que ha volgut saber si el Govern espera que baixin els preus immobiliaris a Balears.

A això, el conseller ha demanat "ser prudents" amb xifres no oficials que procedeixen d'empreses immobiliàries, ja que corresponen a oferta i no a preus de venda. A més, Pons ha considerat un "mal argument" criticar un decret que va ser "bloquejat" per Podem.

"S'ho varen jugar tot a una carta, o tot o res. Crec que que no és així com hauríem de caminar", ha avisat el conseller, que ha argumentat que el decret contemplava altres millores per als inquilins, com a lloguers mínims de cinc anys.

En el torn de rèplica, Saura li ha respost que Podem volia "el que s'havia negociat" i que "allargar contractes sense limitar el preu de res servirà, si la gent no pot accedir a un habitatge per primera vegada". Al seu torn, Pons li ha contestat qüestionant que persisteixi "en la defensa del vot contrari a mesures que eren bones".