El pont d'accés a Artà es reobrirà al trànsit a mitjans d'aquest març

Publicado 7/2/2019 16:40:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pont d'accés a Artà, que va quedar afectat per les inundacions del passat 9 d'octubre, es reobrirà al trànsit a mitjans d'aquest març, després que aquest dijous s'hagi començat la instal·lació de les cinc bigues --de 16,8 metres de longitud i 17,5 tones-- que han arribat des de la Península.

Així ho ha anunciat, durant la visita a l'obra, la consellera de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, qui ha detallat que el nou pont, "a diferència de l'anterior tindrà un cabal deu vegades superior gràcies al sistema constructiu empleat".

"Si fins al dia de la tempesta el pont estava format per tub d'acer per on passava l'aigua, ara s'ha optat per estreps de formigó i bigues tauler i, per tant, un sistema constructiu obert, on l'aigua no es pugui obstruir", ha detallat Garrido.

En un comunicat, s'ha detallat que costarà 3 milions d'euros, explicant l'adequació del terreny, i disposarà d'un carril per sentit de 3,5 metres cadascun, que estaran separats de la via principal per una tanca mixta de fusta i acer, així com d'il·luminació.

A la visita de la instal·lació de les bigues també ha assistit l'alcalde d'Artà, Manolo Galán i el cap de la unitat de la caserna de la Comandància General de Balears (Comgebal), Jesús de Quiroga.