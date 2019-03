El porc negre mallorquí conté un 60% més grasses saludables que l'industrial, segons un estudi del Govern

Publicado 17/3/2019 13:12:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Març

El porc negre mallorquí conté un 60 per cent més de greixos saludables que el porc industrial, segons un estudi finançat per la Unió Europea (UE) realitzat pel Servei de Millora Agrària i Pesquera de Balears (Semilla) a 20 races autòctones europees que conclou reconeixent la qualitat del porc mallorquí i subratlla la "necessitat" de mantenir la genètica i el sistema de producció.

Així ha informat la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a través d'un comunicat difós aquest diumenge en el qual han detallat que Semilla ha organitzat un congrés sobre els estudis realitzats en el projecte 'Treasure', que segons han explicat és una acció d'investigació finançada pel programa europeu "Horitzó 2020" i que s'ha desenvolupat entre abril de 2015 i març de 2019.

En aquest sentit, l'estudi revela que el porc negre mallorquí és un "exemple real" del sistema de producció extensiu mediterrani en utilitzar recursos naturals, una producció que és menys eficient que la industrial, segons l'estudi.

No obstant això, la investigació recalca la qualitat de la carn i del greix del porc mallorquí en ser aquest més ric en greixos saludables i presentar una carn més tendra, saborosa i amb menors pèrdues d'aigua que el porc industrial.

"MANTENIR EL SISTEMA DE PRODUCCIÓ"

En la mateixa línia, l'estudi subratlla que l'acceptació dels consumidors respecte als productes del porc mallorquí és "molt positiva" i apunta al fet que es valora que els porcs estiguin en llibertat.

D'altra banda, la investigació ressalta la importància de mantenir la genètica i el sistema de producció per mantenir la qualitat del producte i, a més, alerta sobre la "necessitat" d'augmentar preus per garantir la sostenibilitat de la raça, el sistema de producció i els productes que s'obtenen.

PROJECTE TRESURE

Respecte al projecte d'investigació 'Treasure', finançada pel programa europeu "Horitzó 2020", Medi Ambient ha apuntat que l'objectiu és "millorar el desenvolupament de les cadenes existents" i, alhora, crear noves cadenes de producció porcina sostenibles i basades en races autòctones.

En aquest sentit, el projecte realitzat per Semilla ha estudiat 20 races autòctones de porcs, com el porc ibèric, el nero sicilià, el gascó o el porc negre mallorquí. A més, s'ha analitzat el rendiment productiu dels porcs en les condicions agroclimáticas pròpies, la qualitat dels productes i les actituds dels consumidors i l'anàlisi de costos i beneficis així com les estratègies de màrqueting.