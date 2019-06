PortsIb reconeix una "problemàtica" amb el creixement de creuers a Balears i demana "solucions" al nou Govern

Publicado 3/6/2019 12:11:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

El director general de Ports i Aeroports de Balears, Francisco Javier Ramis, ha reconegut aquest dilluns que a les Illes existeix una "problemàtica" relacionada amb el "creixement exponencial" del turisme de creuers i ha destacat la necessitat d'"estudiar alternatives i solucions" al nou Govern perquè la imatge projectada "sigui menys perjudicial".

Així s'ha expressat Ramis en una roda de premsa en la qual ha avançat que la diversificació de ports seria una solució per no concentrar tot el trànsit de creuers en el port de Palma, així com oferir diferents horaris "per no massificar" el servei. "El creixement de creuers ha estat exponencial i estudiar fórmules i solucions haurà de ser una prioritat en la propera legislatura", ha afirmat.