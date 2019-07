El PP acusa al Consell de Mallorca de "discriminar" dos nens discapacitats en un campus d'estiu

Publicado 23/7/2019 15:17:06 CET

Atribueix la falta de monitors especialitzats al fet que no s'han dotat "bé" transferències com la de Joventut

El portaveu del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha acusat aquest dimarts al Consell de Mallorca de "discriminar" dos nens amb discapacitat que no han pogut participar en una escola d'estiu a causa que no disposaven de monitors qualificats per atendre a persones amb discapacitat.

Després de reunir-se amb les mares dels dos nens, Galmés ha atribuït aquests fets al fet que no s'han dotat "bé" transferències de competències com la de Joventut, segons ha informat el PP de Mallorca en un comunicat.

Des del PP han avançat que la consellera del Grup Popular, Catalina Cirer, preguntarà en el ple del dimarts vinent "per la gestió feta per Catalina Cladera després de fer-se pública aquesta discriminació".

Per la seva banda, Galmés ha afirmat durant la reunió que no permetran "que la falta de recursos i de gestió dels partits d'esquerra afectin els nens".

Així mateix, ha volgut expressar el seu "suport i solidaritat" amb aquestes famílies que, segons ha opinat, "no es mereixen passar pel que estan passant". En aquest sentit, ha afegit que "tots els nens, sense excepció, han de poder anar a escoles d'estiu sense cap tipus de condició o de limitació".

Finalment, el conseller del PP ha conclòs afirmant que els polítics estan "precisament, perquè no succeeixin aquest tipus de lamentables situacions" i s'ha compromès amb aquestes dues mares ha "fer un seguiment del cas perquè se solucioni aquest tema aquest mateix estiu".