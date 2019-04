El PP assegura a Formentera que el seu projecte té en compte les necessitats de la Illa

Publicado 26/4/2019 18:01:38 CET

El candidat del PP al Senat Santiago Marí i el candidat al Congrés Miguel Jerez han assegurat a Formentera que el PP té un "projecte que té en compte les necessitats de Formentera, especialment pel que fa a connectivitat".

Per això, Marí ha avançat que amb el govern del Partit Popular "es corregiran els desequilibris del Règim Especial de Balears i es contemplaran estímuls fiscals que combatran els efectes de la triple insularitat que pateix l'Illa".

Marí ha insistit que amb el Govern d'Armengol s'han perdut 4 anys de finançament "adequat" per a les Illes. En 2015, ha repassat, va rebutjar la proposta de REB presentada pel Govern de Rajoy i "ara ha hagut de conformar-se amb un REB que no aporta res de nou, insubstancial i que no respon les necessitats dels ciutadans de les Illes".

A part del REB, Marí ha remarcat com a prioritat la signatura d'un nou conveni de carreteres per a Formentera i ha recordat que el Grup parlamentari Popular en el Senat va presentar per la signatura d'un nou conveni de carreteres per a Formentera.

"L'objectiu és que es puguin executar les obres de millora necessàries a la xarxa viària, especialment en les carreteres de la Savina a la Mola, de Cala Saona i la d'Es Cap de Barbària. Formentera disposa d'una xarxa de carreteres que necessita una millora substancial, incidint en la seguretat però també en la modernització de serveis", ha explicat.

Per la seva banda, Miguel Jerez ha insistit en la necessitat que l'Administració de l'Estat s'apropi més Formentera, per la qual cosa ha assegurat que seguiran batallant a Madrid perquè Formentera compti amb una delegació de la Policia Nacional i que els formenterencs no hagin de desplaçar-se a Eivissa per realitzar tràmits com el DNI.

Així mateix, ha dit que reclamaran un jutjat d'Instrucció i Primera Instància per a Formentera i una línia directa de vaixell entre Formentera i la península per a tot l'any".

Santi Marí s'ha compromès també a treballar perquè Formentera tingui senador propi.