El PP creu que les obres del bulevard de Palma provocaran un "caos circulatori" amb l'inici del curs escolar

El grup del PP en el Consell de Mallorca creu que les obres en el bulevard de Palma, que "s'han parat des d'inicis de mes", podrien provocar un "caos circulatori" a la zona del Palau de Congressos quan comenci el curs escolar.

En una nota de premsa, el portaveu del PP al Consell, Llorenç Galmés, ha avisat que les obres no estaran acabades abans que hagi començat el nou any acadèmic, i ha criticat que el govern insular tingui "un carril tancat tot i que a l'agost no s'està fent obra". "La planificació per a la reconversió de l'autovia de Llevant està sent un desastre", ha lamentat el 'popular'.

El PP ha recordat que va sol·licitar al Consell de Mallorca que les obres del bulevard del Palau de Congressos no s'iniciessin fins a octubre.

"Per com fa les coses el Pacte del Consell, tot fa pensar que, també aquest any, l'inici del curs escolar estarà marcat per les llargues retencions en les principals artèries de Palma", ha protestat Galmés.