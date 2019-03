El PP critica que el Consell informe "tard i malament" als pescadors sobre la Reserva Marina de Sa Punta de Sa Creu

Publicado 15/3/2019 10:40:24 CET

FORMENTERA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular de Formentera ha lamentat que el Consell Insular informe "tard i malament" als pescadors de l'Illa sobre el Decret de la Reserva Marina de Sa Punta de Sa Creu.

Segons han explicat els 'populars' en un comunicat, el Decret va ser aprovat fa quatre mesos i "no es va comptar en el seu moment amb els pescadors de La Mola i Es Caló, que són els més afectats per aquesta mesura i que es van assabentar de la seva aprovació quan ja era definitiva".

Des del Partit Popular de Formentera han criticat que aquests pescadors no hagin estat informats en el seu moment sobre els motius i delimitació de la zona que contempla el Decret.

Ara, el Consell ha reunit els veïns per a exposar una regulació que es va aprovar fa mesos, per la qual cosa "les explicacions arriben tard, ja fa 4 mesos de la seva aprovació i els veïns no havien estat informats amb anterioritat d'alguna cosa que els afecta personalment i que no els ha donat lloc a poder presentar al·legacions".

"La decisió de crear una Reserva Marina és competència del Govern però, precisament perquè és un tema que afecta a l'illa de Formentera, el Consell havia d'haver informat els veïns abans de la seva aprovació, sobretot per a tenir clar com i en què els afectava", han lamentat des del PP.

La formació ha criticat a més que res es sap de l'embarcació que havia d'inspeccionar la nova Reserva, ni de la rampa que ha de facilitar el seu accés a aquesta zona, ni de la persona o persones que hauran d'exercir aquesta labor.

Els 'populars' han assegurat veure "amb preocupació" com es duen a terme mesures "sense planificació, de cara a la galeria i aplicant el corró".

El PP ha criticat que moltes de les decisions que pren l'equip de govern del Consell o altres institucions i que afecten directament l'Illa no són exposades als veïns perquè puguin expressar la seva opinió".