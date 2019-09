El PP critica que Hila tingui parat el Pla de Son Busquets per poder construir 830 habitatges

Publicado 3/9/2019 15:29:40 CET

El regidor del PP, Julio Martínez, ha censurat aquest dimarts que el batle de Palma, José Hila (PSIB), i la responsable municipal d'urbanisme i habitatge, Neus Truyol (MÉS), tinguin "parat el Pla Especial para Son Busquets" que possibilitaria "impulsar la construcció de 830 habitatges" a l'antic aquarterament.

Martínez ha alertat de la paràlisi" al departament dirigit per Truyol i de la "evident inquietud" del seu responsable després que, a preguntes del PP en el primer Consell de Gerència d'Urbanisme després de l'aturada estival, "no hagi sabut aclarir qui és la persona responsable que està impulsant tècnicament el Pla Especial per a Son Busquets" para, més tard, indicar "que es nomenarà en un futur ja, que avui aquesta responsabilitat recau en tota la regidoria".

Per al regidor popular, "la falta d'acord i sintonia entre Cort, Govern i el Govern central s'ha traduït en la paràlisi de la tramitació del Pla Especial".

Segons Martínez, això "té paralitzat el projecte, la qual cosa suposa un perjudici per als ciutadans ja que ni a curt ni a llarg termini s'albira la possibilitat de poder recuperar aquest gran solar per a la ciutat" com sí ocorrerà a Sevilla, també governada pel PSOE, on acaba de donar-se llum verda a la construcció de 948 habitatges socials en una antiga caserna d'Artilleria".