El PP d'Alaró critica la "falta de seguretat" a les obres públiques del carrer Jaume Colom

Apunten que s'han manipulat canonades de fibrociment sense tenir en compte els protocols específics de l'amiant

PALMA DE MALLORCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP d'Alaró ha criticat aquest dimecres la "falta de seguretat" que, al seu judici, existeix a les obres públiques del carrer Jaume Colom i, per aquest motiu, ha presentat una bateria de preguntes al registre general perquè siguin contestades per l'alcalde durant el ple d'aquest dijous.

En un comunicat emès pel partit, s'ha informat que les preguntes se centren en dos aspectes que són, d'una banda, aquesta manca de seguretat i de "seguiment dels protocols específics per a la gestió de l'amiant" en els treballs de la via i, per un altre, s'ha destacat, així mateix, el "retard en l'execució de les obres" i les "conseqüents molèsties als veïns".

En termes més concrets, es demanarà a l'equip de govern "el perquè de no haver aprofitat per retirar aquestes canonades de fibrociment durant l'execució de l'obra" i conèixer "si s'ha posat en risc la seguretat laboral i dels veïns, exposant-los a un material prohibit".

El portaveu municipal 'popular' i candidat a l'alcaldia, Llorenç Perelló, ha apuntat que la situació és "un nou episodi d'obres sense cap tipus de control ni de seguiment per part dels polítics municipals, més preocupats pels seus llocs de treball a Palma que pel poble".

En aquest sentit, ha afegit que "l'alcalde haurà d'explicar davant el ple per què no s'han seguit amb els protocols per treballar amb aquest material nociu per a les persones".

Pel que fa a l'altra qüestió, s'ha recordat que les obres tenien un termini d'execució de dos mesos, "però a finals de setmana es compliran quatre mesos de treballs, amb les conseqüents molèsties al veïnat i problemes de trànsit".

A més, mitjançant les preguntes lliurades, també s'interpel·la a l'alcalde per saber si s'han estudiat ja les rebaixes fiscals per als quatre comerços situats en aquesta via publica que, segons han sostingut, han sofert durant quatre mesos "els problemes derivats d'unes obres mal planificades".