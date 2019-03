El PP d'Alaró es reuneix amb joves del municipi per a recollir les seves demandes de cara al programa electoral

Publicado 15/3/2019 10:43:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidat 'popular' a l'alcaldia de l'Ajuntament d'Alaró, Llorenç Perelló, s'ha reunit amb mig centenar de joves del poble per "conèixer les seves demandes, projectes i idees per a millorar el municipi".

Segons ha informat el PP en un comunicat, Perelló es va posar a disposició del públic assistent per a resoldre els seus dubtes o preguntes.

Durant la trobada, que va tenir lloc durant la nit del dijous, es van presentar diferents iniciatives dutes a terme pel grup municipal des de l'oposició, com la demanda de millors freqüències del bus llançadora cap a l'estació, la demanda de millores en el camp d'esports i les protestes per les retallades de freqüències del bus.

D'altra banda, el candidat municipal va presentar propostes i idees per a "millorar la participació en les festes de Sant Roc, per al manteniment i millora de les instal·lacions esportives, per a tenir unes partides pressupostàries per a beques a l'estudi i per a l'obertura d'espais per a estudiar en període d'exàmens".

A més, el candidat va assegurar que "totes les propostes aportades pel públic assistent seran sistematitzades i integrades dins de la proposta de govern dels 'populars' per a l'Ajuntament d'Alaró".

"Volem que l'Ajuntament sigui pròxim als joves i entengui les seves necessitats, creem que Balears moltes vegades no s'ha tingut en compte la visió jove en les decisions municipals", va assenyalar.