El PP defensa al Congrés que eliminarà l'impost hipotecari "perquè no el paguin els consumidors"

Publicado 28/2/2019 16:59:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'Hisenda del Grup Parlamentari Popular al Congrés dels Diputats, Teresa Palmer, ha defensat aquest dijous una esmena dels 'populars' que proposa eliminar l'impost hipotecari dels primers habitatges "per evitar que el paguin els consumidors".

En un comunicat difós pel PP, Palmer ha assegurat que, després de la decisió del Govern que fos la banca qui pagués aquest impost, "la Taxa Mitjana de tots els terminis de la banca espanyola ha estat superior a la de l'Eurozona" i ha apuntat que, segons les últimes dades del Portal Client Bancari del Banc, "les operacions hipotecàries espanyoles es paguen amb un TAE del 2,21 per cent enfront del 2,09 per cent de l'Eurozona".

"La realitat mostra que el resultat de la proposta màgica del Govern de Sánchez ha suposat un encariment de la hipoteca per als ciutadans major del que suposava pagar el tribut perquè a més es perden les bonificacions que s'establien en les Comunitats Autònomes", ha sostingut.

Segons Palmer, la supressió d'aquesta figura per a la compra de primers habitatges "beneficiaria especialment als joves i famílies". A més, s'ha referit a les propostes del líder del PP, Pablo Casado, per "simplificar i reduir impostos" i ha citat les propostes de supressió de l'Impost de Successions i Donacions, la reducció de l'IRPF per sota del 40 per cent o la disminució de l'Impost de Societats.

"Nosaltres creiem que baixar impostos és bo i així ho fem quan la situació ho permet", ha resolt Palmer.