El PP demana a Cort la compra "sense més demora" de nous intercomunicadors per als Bombers de Palma

El PP de l'Ajuntament de Palma ha demanat aquest dijous a l'equip de govern de Cort que atengui "de manera urgent i sense més demora" el Pla de Mesures Urgents presentat pels Bombers de Palma i que, entre altres, inclou la renovació dels equips de comunicacions del Cos.

En una nota, el partit explica que el regidor del PP a Cort, David Díez, presentarà una pregunta escrita a l'equip de govern municipal per conèixer en quines condicions han treballat els Bombers de Palma en les tasques d'extinció del foc declarat en la matinada d'aquest dijous en una piscifactoria prop de Sant Joan de Déu.

Els 'populars' asseguren tenir coneixement que alguns dels efectius que han actuat aquest dijous en l'extinció del foc han censurat "problemes amb els intercomunicadors" que, en alguns moments, han fet "impossible" el flux d'informació.

Des del PP han considerat que la situació descrita representa un "escenari de risc" tant per als Bombers com per a la ciutadania. A més, censuren "l'absència de recursos" del Cos malgrat les "demandes reiterades" dels Bombers de Palma.