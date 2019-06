PP diu que "no hi hauria cap problema" en què Cs ostenti una vicepresidència al Consell d'Eivissa

Publicado 7/6/2019 12:14:26 CET

IBIZA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha reconegut aquest divendres que no "hi hauria cap problema" perquè Ciutadans ostenti una vicepresidència a la institució, encara que aquesta decisió no està tancada, i ha afegit que la seva intenció és "arribar a un acord de màxima confiança i lleialtat mútua per a tenir un govern estable tota la legislatura".

En declaracions a Europa Press, Marí ha reconegut que amb Ciutadans ha mantingut "converses informals" pel que no està tancada aquesta possibilitat, en cas d'arribar a un pacte entre PP i la formació taronja.

En breu, ha avançat, començaran les reunions per a abordar "qüestions més concretes". Així mateix, el 'popular' no ha descartat haver de governar en minoria "perquè és una opció".

Ara com ara, ha insistit, l'objectiu és entendre's amb Cs i aconseguir una estabilitat en el govern i que aquest "no estigui sempre pendent d'acords puntuals que provoquen que la gestió sigui més lenta".

Marí ha descartat pensar en "línies vermelles" a l'hora de pactar amb Cs "perquè les coses s'han de parlar i negociar i arribar a acords estables". "El fonamental és que hi hagi confiança i lleialtat mútua i no posar interessos partidistes per sobre del que els eivissencs necessiten", ha dit.

"En les urnes hi ha hagut el mandat que en el Consell ha d'haver-hi un canvi", ha reiterat, per la qual cosa la seva "obligació" és arribar a acords.

El candidat a la presidència no ha volgut valorar la possibilitat que Cs entauli negociacions també amb el PSOE "perquè cada partit té els seus temps i estratègies", recordant les similituds entre els programes de totes dues formacions, així com la "bona" relació personal amb el conseller electe de Cs.

Segons ha conclòs, l'enteniment "només" es produirà quan comencin a asseure's i a negociar cada àrea de gestió, la qual cosa ha de ser una cosa fluida i que es produeixi amb la màxima naturalitat".