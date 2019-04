El PP de Formentera considera "intolerable" que el Consell hagi de retirar una norma per la seva traducció al castellà

Publicado 2/4/2019 17:00:45 CET

FORMENTERA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Formentera ha considerat "intolerable" que el Consell hagi hagut de retirar del BOIB la publicació d'una normativa turística en la seva versió en castellà.

La formació ha dit que és "una demostració més de la incompetència per dirigir el departament de Turisme del Consell de Formentera".

El PP, en un comunicat, ha recordat que el document ha estat retirat per la quantitat d'errors sintàctics, faltes d'ortografia i errades en la seva traducció que comporten a confusió.

El Consell de Formentera, segons el PP, "en el seu afany per presentar una normativa a corre-cuita de cara a les eleccions, després de dos anys de moratòria, ha fet una mala traducció al castellà que representa en la pràctica un nou retard en la possibilitat de comercialitzar turísticament els habitatges".

Actualment, hi ha a Formentera prop de 5.000 places turístiques que estan pendents de legalitzar.

El Grup Popular ha criticat a més que la norma es va presentar amb poques hores d'antelació perquè no hi hagués temps d'estudiar-la per part de l'oposició.

"Gent per Formentera té un gran problema amb el fons i les formes i un menyspreu absolut a la principal indústria de Formentera, el turisme, ja que aquest nou retard implica una temporada més sense poder comercialitzar habitatges turístics i un nou engany a la ciutadania", ha declarat la consellera Ana Negre.

El Partit Popular ha dit que és una "falta de respecte" el que ha succeït, ja que segons han sostingut els 'populars', molts ciutadans de l'Illa veuran passar la temporada sense poder llogar els seus habitatges.

El Consell de Formentera, amb la "pèssima gestió" del seu departament de Turisme, "no va ser capaç d'elaborar un reglament turístic per a l'Illa, amb el que els ciutadans van patir un estiu més el no poder llogar els seus habitatges i, ara, amb aquest nou "xurro" aconseguiran un altre estiu més de moratòria".