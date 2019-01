El PP lamenta que El PI "entri en el joc de voler trencar la democràcia participativa" amb la substitució de Bauzá

Publicado 24/1/2019 14:49:03 CET

"No entraré a valorar el treball que Bauzá ha fet o no ha fet en el Senat"

PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta del PP, Margalida Prohens, ha assenyalat que li sembla "estrany" que El PI, amb la seva proposta de triar un senador independent, vulgui "entrar en el joc de voler trencar la democràcia participativa". "Vull pensar que és una confusió" o que el portaveu d'aquesta formació, Jaume Font, "ha volgut sortir avui a la palestra per tenir protagonisme", ha remarcat.

En roda de premsa, Prohens ha dit que l'elecció d'un nou senador, després de la marxa de José Ramón Bauzá, els correspon a ells perquè es tria en funció de la proporcionalitat obtinguda a les urnes", segons estableix el reglament del Parlament, per la qual cosa aquí, ha dit, es posa "punt final a la polèmica".

En aquest sentit, ha assenyalat que encara que "la música" d'aquesta proposta "pot sonar bé" són "històries" per "carregar-se la democràcia participativa". Així, ha reiterat que considera "estrany" que sigui El PI el que hagi fet la proposta que, segons el seu parer, sí que es podria esperar de Podem o MÉS per Menorca.

ENCARA NO TENEN UN NOM SOBRE LA TAULA

A més, ha assegurat que encara no tenen "un nom sobre la taula" però ha avançat que "en les setmanes vinents" es reuniran els òrgans de direcció del partit. "Abans, la Mesa del Parlament ens ha de fer entrega de l'escrit de renúncia", ha afegit.

Amb això, serà als propers plens de principis de febrer, quan es fixarà en l'ordre del dia l'elecció del nou senador o senadora.

Respecte a la votació del senador al Parlament, Prohens ha dit que aquesta serà nominal i que no hi ha cap escenari en què es pugui rebutjar, ja que la resta de partits solament poden votar en blanc o nul. "Hi ha unes regles del joc, es poden canviar; però no a la meitat del joc. El PSIB sabrà quin és el seu paper institucional i estarà a l'altura de les circumstàncies", ha augurat.

Després d'això, ha dit que si es vota en contra "seria la primera vegada en la història i ha apel·lat al "'fair play' parlamentari".

En relació a la trajectòria de Bauzá al Senat, Prohens ha manifestat que no entrarà a valorar "el treball que ha fet o no ha fet". "El PP va ser molt clar en el comunicat d'ahir; a partir d'aquí cadascú sabrà el treball que ha fet o no ha fet".